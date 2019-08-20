Зеленский назначил своего представителя в новой Раде: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский не стал менять своего представителя в Верховной Раде IX созыва.

Как и при предыдущей каденции, представлять Зеленского в парламенте будет Руслан Стефанчук. Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

"Назначить Стефанчука Руслана представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)", – говорится в указе от 19 августа.

Руслан Стефанчук Facebook Ruslan Stefanchuk

43-летний Руслан Стефанчук является профессором и правоведом. С Владимиром Зеленским был знаком еще со студенческих лет. С 21 мая был назначен представителем президента в ВР, затем баллотировался по спискам партии "Слуга народа" под номером 2.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось о том, что спикером парламента планируется сделать лидера партии "Слуга народа" Дмитрий Разумкова. Вице-спикером же планировали назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

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