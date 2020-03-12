Глава Офиса Зеленского взял заместителем министра Гончарука

Бывший министр соцполитики Юлия Соколовская назначена заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака.

Указ №78/2020 был опубликован на сайте президента в четверг, 12 марта.

Соколовская покинула должность сразу же после увольнения премьера Алексея Гончарука, проработав полгода на посту министра.

Юлия Соколовская biz.liga.net

Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016-м – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее она также работала на разных должностях в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и торговли.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука 4 марта. Монобольшинство парламента избрало новым главой правительства Дениса Шмыгаля.

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