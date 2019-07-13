Зеленский назначил "Слугу народа" главой Херсонской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

О подписании соответствующего указа Зеленский сообщил 13 июля во время рабочей поездки в область, информирует пресс-служба президента.

Гусев отметил, что будет "изменять подходы в своей работе" и анонсировал старт программы Lift, о которой президент рассказывал на iForum в Киеве в мае.

"Она является социальным лифтом для новых людей в политике и направлена на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - отметила пресс-служба.

Зеленский и Гусев president.gov.ua

Кто такой Юрий Гусев?

Родился в 1979 году в городе Коростышеве Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).

В 1999 году стал советником главы Херсонской областной государственной администрации. Юрий Гусев также был экс-заместителем министра обороны Украины с 2014 до 2016 года. Затем был советником министра инфраструктуры и министра экологии и природных ресурсов.

Гусев также был под 41-м номером в списке "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что не пойдет на выборы, но останется в команде Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский побывал в Одесской области, где со скандалом вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении после того, как он не исполнил поручение президента.

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