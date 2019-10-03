Зеленский назначил нового секретаря СНБО: кем он был раньше

Новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны стал бывший замглавы СНБО Алексей Данилов.

Соответствующий указ появился на сайте президента 3 октября.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Должность замглавы СНБО Данилов получил в июле 2019 года. В 90-х годах он был мэром Луганска, в 2004 году во время выборов президента возглавлял штаб Виктора Ющенко, а потом стал губернатором и избрался в Верховную Раду от БЮТ, пишет theBabel. В 2007 году он прекратил политическую деятельность и не возобновлял ее до 2014-го.

Также за плечами у новоназначенного секретаря СНБО должность заместителя директора Европейского института интеграции и развития и главенство в общественной организации "Суспільне око".

Алексей Данилов Facebook Алексей Данилов

По словам самого Данилова, до кресла мэра он пробовал себя в бизнесе, но позже решил пойти на выборы. При этом уходил он со своего поста со скандалом – СБУ открыла дело на его жену, а его самого сняли за якобы финансовые махинации.

Как писал OBOZREVATEL, предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали СМИ.

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