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Зеленский назначил нового главного разведчика в СБУ: что о нем известно

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 августа, выбрал нового начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Согласно указу №590/2019, текст которого обнародован пресс-службой Офиса президента, кресло занял полковник Николай Кулешов.

Ранее этот департамент возглавлял Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский назначил нового главного разведчика в СБУ: что о нем известно

Скрин указа

Известно, что с 2014 года Кулешов был первым замначальника этого департамента, а после увольнения Климчука исполнял обязанности начальника.

Кулешов родился в 1973 году в Харькове. В 1995-ом закончил Киевской военный институт управления и связи, по специальности автоматизированные системы управления (инженер-математик). В 2005 году – Львовский национальный университет им. Франко, по специальности международная экономика (экономист), в 2014-ом - Харьковскую национальную юридическую академию им. Я.Мудрого по специальности юрист-правовед.

Работа Кулешова в СБУ началась в 1995 году. Он отвечал за мероприятия в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности. Также полковник инициировал создание Ситуационного центра по обеспечению кибербезопасности СБУ и с 2016 года организует его функционирование.

Николай Кулешов

Николай Кулешов

УП

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины политика
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