Зеленский назначил известного медийщика своим советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального директора телеканала СТБ Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Соответствующий указ №557/2019 опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник, 29 июля.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

В свою очередь Бородянский уже заявил, что намерен создать рабочую группу из депутатов и деятелей культуры разных сфер, которая займется разработкой гуманитарной стратегии государства.

"Итак, сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную сферу в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим артистам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь. Те условия, при которых Украина будет первой среди потенциальных партнеров любого международного проекта. Чтобы снова, даже не появлялось вопросов, почему сериал "Чернобыль" HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве", - написал он в Facebook.

Владимир Бородянский "Новое время"

По словам Бородянского, искусство, спорт, информационная безопасность – все эти отрасли "должны жить и развиваться с четким осознанием своих задач, функционала и конечной цели".

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией", - сообщил Бородянский.

Он отметил, что считает культуру основой развития гражданина, государства и залогом процветания.

"Команду рабочей группы буду подбирать из лучших профессионалов индустрии, в которой по каждому направлению будет закреплен отдельный куратор, который в свою очередь сформирует свою рабочую группу. Направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет-издания. Информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования", - заключил Бородянский.

В 2000 году Бородянский работал руководителем отдела управления медиа-активами "Альфа-банка".

С 2004 являлся генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавлял медиа-группу StarLightMedia. В 2018 году Бородянский покинул телегруппу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ранее издал указ, которым реорганизовал и сократил численность сотрудников Администрации президента.

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