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Зеленский направил в украинские больницы 200 новых "скорых": фото

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу новых машин скорой помощи, закупленных по договоренности с меценатами, в более чем 100 специализированных детских больниц.

Об этом в пятницу, 14 июня, он сам сообщил в Facebook, показав фото автомобилей. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценны. Сегодня в Украине более 100 детских больниц в областных и районных центрах. Рядом со мной – одна из 200 специальных "скорых", которые будут переданы им", – поделился он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Владимира Зеленского

По словам президента, авто приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами. "136 быстрых Peugeot и Ford поедут в города. 64 Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью передаем сельским общинам", – рассказал Зеленский.

Он пообещал, что первые 30 машин будут доставлены в места назначения уже через три дня, а остальные – на протяжении 3 месяцев.

Зеленский направил в украинские больницы 200 новых "скорых": фото

Facebook Владимира Зеленского

Зеленский направил в украинские больницы 200 новых "скорых": фото

Facebook Владимира Зеленского

Зеленский направил в украинские больницы 200 новых "скорых": фото

Facebook Владимира Зеленского

Президент также поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником и пожелал украинцам крепкого здоровья. "Буду делать все, чтобы такие приятные новости появлялись часто, не только по случаю праздника", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского заявили, что президент не будет ездить на велосипеде, как это было показано в сериале с его участием "Слуга народа".

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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Это правильно!!! Хороший поступок
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