Леонид Кравчук и Владимир Зеленский. Фото - сайт президента.

Глава Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете подписал указ о награждении первого президента Леонида Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени.

Соответствующий указ №277/2020 от 16 июля опубликован на сайте президента Украины.

Также государственные награды получили бывшие народные депутаты Анатолий Матвиенко (посмертно), Николай Поровский, Александр Барабаш и Мирослав Мотюк.

Леонид Кравчук. Фото - сайт президента Украины

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Как писал OBOZREVATEL, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение народных депутатов, призвав остановить разжигание вражды в обществе.