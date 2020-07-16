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Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Кирилл Лютый
Политика
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Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Леонид Кравчук и Владимир Зеленский. Фото - сайт президента.

Глава Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете подписал указ о награждении первого президента Леонида Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени.

Соответствующий указ №277/2020 от 16 июля опубликован на сайте президента Украины.

Также государственные награды получили бывшие народные депутаты Анатолий Матвиенко (посмертно), Николай Поровский, Александр Барабаш и Мирослав Мотюк.

Леонид Кравчук. Фото - сайт президента Украины

Леонид Кравчук. Фото - сайт президента Украины

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Как писал OBOZREVATEL, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение народных депутатов, призвав остановить разжигание вражды в обществе.

УкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид Кравчук
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