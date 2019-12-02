Зеленский надумал сажать "воров в законе": обнародован законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому будет предусмотрена уголовная ответственность для обладателей титула "вор в законе".

Текст документа №2513 был опубликован на сайте парламента. Для криминальных авторитетов глава государства хочет ввести наказание от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Согласно тексту законопроекта, "вор в законе" – это лицо, придерживающееся присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части, или является участником такого сообщества.

Зеленский надумал сажать "воров в законе" president.gov.ua

Кроме того, за создание преступной организации, руководство ею или участие в ней, участие впреступлениях, совершенных преступной организацией, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Человека, организовавшего встречу (сходку) преступных организаций или сообществ, в случае принятия закона будут сажать в тюрьму на срок от 3 до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого правоохранители помешали преступной "сходке", на которой поздравляли "вора в законе", и задержала 19 человек.

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