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3 декабря • обновлено в 01:42
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Зеленский надумал сажать "воров в законе": обнародован законопроект

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому будет предусмотрена уголовная ответственность для обладателей титула "вор в законе".

Текст документа №2513 был опубликован на сайте парламента. Для криминальных авторитетов глава государства хочет ввести наказание от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Согласно тексту законопроекта, "вор в законе" – это лицо, придерживающееся присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части, или является участником такого сообщества.

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Зеленский надумал сажать "воров в законе"

Зеленский надумал сажать "воров в законе"

president.gov.ua

Кроме того, за создание преступной организации, руководство ею или участие в ней, участие впреступлениях, совершенных преступной организацией, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Человека, организовавшего встречу (сходку) преступных организаций или сообществ, в случае принятия закона будут сажать в тюрьму на срок от 3 до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого правоохранители помешали преступной "сходке", на которой поздравляли "вора в законе", и задержала 19 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
пусть с себя начнёт.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Для начала надо решить вопрос с законными ворами в Раде, кабмине и прочих ...Иначе они не примут закон Зе и некому его будет исполнять.
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Енсен Рома
Енсен Рома
Топ чиновников-воров уже всех пересажал. теперь так же воров пересажают
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