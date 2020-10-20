Зеленский начал ежегодное послание шуткой

Президент Владимир Зеленский начал свое ежегодное послание к парламенту с шутки в духе конспирологической теории о чипировании населения планеты.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады 20 октября во время выступления относительно внутреннего и внешнего положения страны. Его транслировал онлайн телеканал "Рада" в YouTube.

В частности, глава государства отметил, мол, послание предыдущих президентов парламентарии обычно получали в бумажном варианте. А вот документ с его выступлением будет доступен в сети и его можно скачать по QR-коду.

"Раньше депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент – выполнять. По QR-коду, который лежит перед вами, вы можете скачать это послание. Для тех, кто не умеет, или думает, что это часть плана Билла Гейтса по чипированию населения, послание появится на официальном сайте Офиса президента Украины", – попытался пошутить Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения к украинцам с трибуны ВРУ президент Владимир Зеленский попросил следовать рекомендациям и требованиям по борьбе с пандемией COVID-19.