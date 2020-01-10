Коллективный Запад под руководством США,ведущий геополитическую войну за установление своего порядка на Ближнем Востоке, официально и громко обвинили Иран в "случайном" попадании их ракеты в украинский Боинг.

Причём, сам Дональде Трамп высказался очень аккуратно, мол "не исключено" случайное попадание. Зато, Премьер Канады и представители Великобритании сообщили об этом, как о свершившемся факте. К ним присоседился Премьер Австралии (лучше бы он занимался ликвидацией последствий страшных пожаров на своей территории). При этом, все ссылаются на данные собственных разведок и других инсайдов, однако эти данные не обнародованы.

С другой стороны, сам Иран категорически отвергает эту версию. Москва умышленно молчит. В Кремле выбрали выжидательную позицию. У нихьсеглня сильные позиции в этом регионе. Кстати, 8 января Путин и Эрдоган открыли две ветки "Турецкого потока", не смотря на колоссальное сопротивление США. А вот от Зеленского в Вашингтоне требуют подключится к этой информационному давлению и занять проамериканскую позицию. Украину в очередной раз пытаются втянуть в "чужую войну". В данном случае, спекулируя на человеческой трагедии. С другой стороны, между Зеленским и Путиным только начался диалог, в том числе по установлению мира на Донбассе, обмену пленными, транзиту газа через наш ГТС и прямым поставкам газа нашим потребителям. И потому, Украине сейчас совершенно не выгодно выступать в роли подпевал позиции США, Канады и Великобритании.

Я часто критикую действия Владимира Зеленского и его команды. Но в данной ситуации, Президент поступил мудро и практически впервые продемонстрировал по-настоявшему государственную позицию. Не спешил хайповать после первых заявлений американских СМИ и невероятного шума в соцсетях, где Президента обвиняли в очередной зраде. Выждав гроссмейстерскую дипломатическую паузу, Владимир Зеленский сегодня обратился к руководству США, Канады и Великобритании с просьбой предоставить доказательную базу из версии о "случайном попадании" ракеты в наш самолёт.

Тем более, что наша комиссия продолжает работать на месте, а кроме заявлений лидеров нескольких государств никаких доказательств не обнародовано. Есть ещё один скользкий момент. "Случайное попадание" это как? Не ту кнопку нажали на клавиатуре? А какую хотели нажать? Или, нам хотят сказать, что современная аппаратура может спутать самолёт на взлёте с боевой ракетой, подлетающей к территории Ирана? Или кто то хотел сбить другой самолёт? Тогда чей? В общем, десятки вопросов, на которые ещё предстоит дать профессиональные ответы. Тем более, что нет официальных выводов комиссии. Кстати, откуда секретарь СНБО Данилов взял, что самолёт сбили зенитной ракетой ТОР, а не, например, из установки БУК? У них последствия попадания в цель разные. И следы на корпусе самолета отличаются. Более того, своё заявление Данилов сделал на несколько часов раньше информации в американских СМИ. Откуда данные? Кто подсказал? У него есть акт экспертизы? Если нет, то это заявление - очередная попытка представителя официального Киева подыграть Вашингтону.

Далее. По поводу происхождения этой ракеты. Мол, российского производства. И что это означает? Америка и Россия являются крупнейшими в мире экспортерами различных видов вооружения. Практически во всех точках земного шара используется новейшее оружие производства США и России. А это значит, что в любом военном конфликте, а их на сегодня более 60, или в результате теракта, так или иначе используются технические средства или вооружение этих двух государств. А то, что Ближний Восток становится сегодня плацдармом для передела нового мирового порядка, не подлежит сомнению. Сирия, Иран, Ирак, Израиль,Турция. В этом регионе действительно сталкиваются геополитические интересы многих мировых игроков. И в первую очередь, Вашингтона и Москвы. и именно от позиции этих государств зависит, будет ли в этом регионе мир, или там начнутся серьёзные боевые действия, с непредсказуемым результатом.

Вывод. Украине надо постепенно становиться самостоятельным субъектом международной политики, и не давать втягивать себя в очередной скандал и виток в чужих разборках. И правильную позицию занял Президент Владимир Зеленский, обратившись к США и другим странам анти Иранской коалиции с просьбой предоставить доказательства и документально подтвердить свои заявления о том, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой. А "случайно" или "не случайно", это так же должна определить экспертиза. Уверен, что нам крайне важно самим разобраться в случившемся. Как и в том, почему компании МАУ не запретили полеты над Ираном после 3 января, когда был убит генерал СулейманИ. Если наша разведка не смогла спрогнозировать дальнейшую эскалацию и возможную ответку Ирана, то грош им цена. Точно так же, как они обязаны были предупредить Главу государства о нецелесообразности посещения Омана в этот период. А если не подсказали, то их всех надо немедленно менять. Но это уж совсем другая история....

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