Зеленский может уволить Богдана: в АП назвали единственное условие

Глава Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Об этом в четверг, 23 мая, журналистам сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает "Лига.нет".

Он заявил, что закон об очищении власти "некачественный и противоречит Конституции". По словам Рябошапки, президент не может применять закон, который "противоречит принципу верховенства права".

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с этого дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить меры по очищению власти", - сказал замглавы АП.

Андрей Богдан REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

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