ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский может уволить Богдана: в АП назвали единственное условие

1.3тЧитать материал на украинском

Глава Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Об этом в четверг, 23 мая, журналистам сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает "Лига.нет".

Он заявил, что закон об очищении власти "некачественный и противоречит Конституции". По словам Рябошапки, президент не может применять закон, который "противоречит принципу верховенства права".

Новости
Минюст проверит назначение Зеленским Богдана: что произошло

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с этого дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить меры по очищению власти", - сказал замглавы АП.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Руслан РябошапкаВладимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
а если-нет то посыпется майданно-карточный домик
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Условие одно - если этого захочет Беня ))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения