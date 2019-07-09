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Зеленский лишится союзников в ЕС: Портников предупредил об опасности

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Новое руководство Еврокомиссии не переживало вместе с Украиной кризис и вторжение России, а потому может попробовать ослабить санкции против Москвы.

Об этом пишет журналист Виталий Портников на "Белсат". В новом руководстве Еврокомиссии представителей Центральной Европы больше нет.

"Преемник Туска, бельгийский премьер Шарль Мишель – не менее профессиональный политик и тоже либерал. Но он неизмеримо дальше, чем Туск, в вопросах, касающихся проблем востока и центра Европы. Все будущее руководство ЕС сместилось на запад и юг", – отметил Портников.

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"Понятно, что Мишелю Украина будет отнюдь не так интересна, как для Туска, а для нового главы европейской дипломатии, министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля вся российско-украинская проблема – куда более далекая история, чем для его предшественника, бывшей руководительницы итальянского МИД Федерико Могерини", – добавил журналист.

Он подчеркнул, что Украина может заинтересовать новую руководительницу Еврокомиссии, министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

"Другой немецкий политик, Манфред Вебер, которого Ангела Меркель поддерживала буквального последним консультаций европейских лидеров в Осаке, выступал против строительства "Северного потока-2". А вот Урсула фон дер Ляен с такой жесткой позицией никогда не выступала, пыталась идти в фарватере взглядов федерального канцлера. Для нового главы Еврокомиссии новым станет и отношение Европы к этому кризису, и новая украинская власть", – отметил Портников.

Ввиду всех причин, Европейский Союз может ослабить санкции против России.

"И здесь украинскому президенту придется очень постараться, чтобы не допустить такого неблагоприятного для его страны развития событий. При том, что очевидных союзников в руководстве европейских структур в него уже не будет", – подчеркнул журналист.

Зеленский лишится союзников в ЕС

Зеленский лишится союзников в ЕС

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Урсула фон дер Ляйен требовала, чтобы Россия научилась играть по правилам со своими западными соседями.

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Персоны
Виталий ПортниковВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Питон Каа
Питон Каа
У Украины никогда и не было никаких союзников в ЕС и быть не могло, так как Украина интересна Западу только в контексте сдерживания экономического развития России и укрепления ее влияния на мировой арене. Теперь на Западе произошел раскол. Интересы ЕС противопоставлены интересам США и Великобритании, причем именно в Европе. Произошло изменение политической конъюнктуры. В ЕС поняли, что без России им против США не выстоять, а Украина - она стала в этом контексте просто мешать у ЕС под ногами в его попытках сближения с Россией. Хотя Украина все еще нужна США в их противостоянии с Россией и чтобы сохранить имеющиеся санкции может потребоваться новый "Боинг", ну или что нибудь из разряда "Скрипалей".
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Плорников ты идиот или прикидываешся???где в ЕС у нас союзники если они рашку обратно взяли????может у Портникова( по скольку он гей и причем даже видео есть в нетерпением как он трахает парня и из за этого он тогда сбежал и его не было лет пять)и есть там союзники педерасты а у Украины их там нет там одни путинские шестерки и купленные Путиным шуты!Я считаю нам нужно вообще послать на куй эту Европу сосущую у Путина !!!!и выйти нахрен от туда пока рашка там!!!!и сказать им идите накуй со своими требованиями и наблюдателями пока рашка там нас там не будет и соответственно никаких ваших норм и законов и т.д. мы выполнять не будем пока вы не уберете рашку!!!!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Артеллерист Моня, а зачем было Путину кого-то особо подкупать, просто он дал время Европе понять, что они выбрали не правильную сторону. Из-за Украины у Европы проблемы (война в регионе, экономические потери), а в согласии с РФ жить более выгодно. Да и задолбали всех украинские сказки про сдерживаемую агрессию России.
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