Зеленский лишится союзников в ЕС: Портников предупредил об опасности

Новое руководство Еврокомиссии не переживало вместе с Украиной кризис и вторжение России, а потому может попробовать ослабить санкции против Москвы.

Об этом пишет журналист Виталий Портников на "Белсат". В новом руководстве Еврокомиссии представителей Центральной Европы больше нет.

"Преемник Туска, бельгийский премьер Шарль Мишель – не менее профессиональный политик и тоже либерал. Но он неизмеримо дальше, чем Туск, в вопросах, касающихся проблем востока и центра Европы. Все будущее руководство ЕС сместилось на запад и юг", – отметил Портников.

"Понятно, что Мишелю Украина будет отнюдь не так интересна, как для Туска, а для нового главы европейской дипломатии, министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля вся российско-украинская проблема – куда более далекая история, чем для его предшественника, бывшей руководительницы итальянского МИД Федерико Могерини", – добавил журналист.

Он подчеркнул, что Украина может заинтересовать новую руководительницу Еврокомиссии, министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

"Другой немецкий политик, Манфред Вебер, которого Ангела Меркель поддерживала буквального последним консультаций европейских лидеров в Осаке, выступал против строительства "Северного потока-2". А вот Урсула фон дер Ляен с такой жесткой позицией никогда не выступала, пыталась идти в фарватере взглядов федерального канцлера. Для нового главы Еврокомиссии новым станет и отношение Европы к этому кризису, и новая украинская власть", – отметил Портников.

Ввиду всех причин, Европейский Союз может ослабить санкции против России.

"И здесь украинскому президенту придется очень постараться, чтобы не допустить такого неблагоприятного для его страны развития событий. При том, что очевидных союзников в руководстве европейских структур в него уже не будет", – подчеркнул журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Урсула фон дер Ляйен требовала, чтобы Россия научилась играть по правилам со своими западными соседями.

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