Мне не нравится президент Украины Зеленский. Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что все, что он делает со страной - он делает не со зла. Он исходит из благородных побуждений. Но, как говорит пословица, благими намерениями дорога в ад вымощена, - заявил известный российский политолог Андрей Илларионов в интервью Дмитрию Гордону.
Не понимая последствий своих действий, Зеленский обманул украинское общество. Он пообещал украинскому народу то, чего он не сможет дать ни при каких обстоятельствах. Более того, своими действиями и своим бездействием он наносит очень большой ущерб Украине – даже не понимая этого. Он может хотеть добра своей стране – но по факту чрезвычайно вредит ей. Потому что не понимает, что должен делать на посту президента.
Летом прошлого года я написал у себя в журнале: у Зеленского есть 6-7 месяцев на овладение искусством государственного управления. 6-7 месяцев, чтобы понять, что нужно делать. В том, что первые полгода он гарантированно будет делать ошибки, я не сомневался. Там просто другого варианта не было. Тем не менее, если бы за 6-7 месяцев он чему-то научился – был бы шанс, что он будет исправлять допущенные ошибки.
Но прошло 10 месяцев. И – ни единого признака того, что Зеленский овладел элементарными азами государственного управления или что он понимает, что его окружает.
Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем дольше он будет находиться на этом посту – тем больше ущерба он нанесет Украине. Не желая этого.
Даже на Нормандской встрече с Путиным Зеленский проиграл. С разгромным счетом о:26. Анализируя документы, принятые на Нормандской встрече, официальные заявления представителей, а также ответы на вопросы на пресс-конференции, я еще по горячим следам говорил: Путин обыграл Зеленского по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша Украины.
Понятно, что у Зеленского нет опыта. Что ему изначально на подобных переговорах будет сложнее. Но по факту – Зеленский оказался даже слабее, чем ожидал Путин.
И у меня нет советов для Зеленского. Кроме одного: никогда не садиться играть в карты с шулерами и никогда не возвращаться за стол переговоров с Путиным. Никогда. Ни при каких условиях. Ни в нормандском формате, ни в минском, ни в будапештском. Ни в каком. Просто закрыть эту тему. Забыть о переговорах с Путиным.
И, по моему мнению, Зеленский как президент Украины – это почти уже прошлое.
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