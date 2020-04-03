Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина является кандидатом на пост министра энергетики и окружающей среды.

Как стало известно OBOZREVATEL, кандидатуру Дубины накануне согласовал президент Владимир Зеленский. Также он будет назначен первым вице-премьером.

Голосование по Дубине состоится на ближайшем заседании Верховной Рады, которое, как ожидается, состоится уже на следующей недели.

Отметим, ранее на пост главы Минэнерго рассматривали Ольгу Буславец. Ее поддержали члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах — предправления "Нафтогаза". Именно он в 2009 году подписал контракты с "Газпромом". До работы в "Нафтогазе" в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Олег Дубина фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, еще во время выборов президента Украины в минувшем году в сети появилась информация о том, что Олег Дубина войдет в команду Владимира Зеленского. Однако вскоре эту информацию опровергли.

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