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3 апреля • обновлено в 22:28
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Зеленский хочет назначить Дубину главой Минэнерго

5.5т
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Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина является кандидатом на пост министра энергетики и окружающей среды.

Как стало известно OBOZREVATEL, кандидатуру Дубины накануне согласовал президент Владимир Зеленский. Также он будет назначен первым вице-премьером.

Голосование по Дубине состоится на ближайшем заседании Верховной Рады, которое, как ожидается, состоится уже на следующей недели.

Отметим, ранее на пост главы Минэнерго рассматривали Ольгу Буславец. Ее поддержали члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах — предправления "Нафтогаза". Именно он в 2009 году подписал контракты с "Газпромом". До работы в "Нафтогазе" в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Олег Дубина

Олег Дубина

фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, еще во время выборов президента Украины в минувшем году в сети появилась информация о том, что Олег Дубина войдет в команду Владимира Зеленского. Однако вскоре эту информацию опровергли.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
"Нові"- морди !
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Тарас Бор
Тарас Бор
Олег Дубина не подписывал газовый контракт в 2009 году.Его лично подписала тогдашний премьер Юлия Владимировна Тимошенко.
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