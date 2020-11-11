На моей памяти власть минимум третий раз решила разработать государственную программу "Здоровая нация".

Была программа "Здоровье нации" на 2002-2011 годы и программа "Здоровая нация" на 2009-2013 годы.

Понятно, что ни первую, ни вторую никто полностью не выполнил!

У меня складывается впечатление, что наши чиновники в Киеве и на местах начинают думать о здоровой нации на следующий день после своего заболевания ковид!

Однако, чтобы решение властей были адекватными, нужно хотя бы посмотреть то, что успели сделать и не смогли сделать предшественники, а уже потом открывать Украине "новую национальную идею".

Здесь хочу просто напомнить о своих Постановления:

– по лечению должностных лиц исключительно в украинских государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения от 2006 года;

– о передаче с ГУД при Президенте в Минздрав 4 элитных заведений Феофании для лечения и реабилитации ветеранов и инвалидов войны от 2014 года, которые тоже власть не спешила поддерживать!

А еще – я потерял мандат депутата в 2016 году, потому раскритиковал власть за тотальное сокращение финансирования проектов здорового образа жизни, физической культуры, здравоохранения, образования, экологии ...

Также, напомню, что команда Рідної країни уже около 15 лет реализует программу "Здоровым и спортивным быть модно" без бюджетных денег и мы готовы помочь уже нынешней власти в деле создания здоровой нации.

Но если это искренне, а не потому что ковид!

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