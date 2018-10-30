МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Здрасьте-здрасьте'': Новинский откровенно рассказал о контактах с Путиным

1.7тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что никогда тесно не общался с президентом России Владимиром Путиным и встречался с ним всего два раза в жизни на официальных мероприятиях.

По словам парламентария, первая встреча состоялась в 2004 году — их познакомил тогдашний посол России в Украине Виктор Черномырдин. Однако политики только обменялись приветствиями, вспоминает Новинский в интервью "Украинской правде".

"Второй раз я с Путиным имел контакт в 2013 году, когда Виктор Янукович и Владимир Путин проводили совместный парад Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины в городе Севастополе. Я как депутат, избранный от Севастополя, был среди тех, кто там находился. Опять же "здрасьте-здрасьте" и все. Вот, у меня было два контакта с Путиным, каждый из них по пять секунд, может быть, по 10", — рассказал нардеп.

Новости
Адвокат Новинского: ГПУ и СБУ готовят документы для незаконного лишения гражданства политика

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября состоялся Большой Совет всеукраинского движения "Партія Миру", на котором были сформированы руководящие органы организации, а Новинский был избран ее главой.

Персоны
Вадим НовинскийВладимир ПутинВиктор ЧерномырдинВиктор Янукович
Место
Украина
Объект
Оппозиционный блок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
10
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги