''Здрасьте-здрасьте'': Новинский откровенно рассказал о контактах с Путиным

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что никогда тесно не общался с президентом России Владимиром Путиным и встречался с ним всего два раза в жизни на официальных мероприятиях.

По словам парламентария, первая встреча состоялась в 2004 году — их познакомил тогдашний посол России в Украине Виктор Черномырдин. Однако политики только обменялись приветствиями, вспоминает Новинский в интервью "Украинской правде".

"Второй раз я с Путиным имел контакт в 2013 году, когда Виктор Янукович и Владимир Путин проводили совместный парад Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины в городе Севастополе. Я как депутат, избранный от Севастополя, был среди тех, кто там находился. Опять же "здрасьте-здрасьте" и все. Вот, у меня было два контакта с Путиным, каждый из них по пять секунд, может быть, по 10", — рассказал нардеп.

Вадим Новинский Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября состоялся Большой Совет всеукраинского движения "Партія Миру", на котором были сформированы руководящие органы организации, а Новинский был избран ее главой.