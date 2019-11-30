Заякорился в Италии? Всплыла скандальная информация о возвращении Онищенко

В Украину может вернуться одиозный нардеп-беглец Александр Онищенко, которого уличили в давней связи с депутатом Верховной Рады, лидером фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, назвав дату возвращения бизнесмена в нашу страну.

"Сбежавший и просидевший за рубежом почти весь созыв экс-депутат Онищенко взял обязательства вернуться в Киев 13 декабря. Чтобы не идти по процедуре принудительной выдачи Украине, Онищенко согласился на добровольную экстрадицию и для этого предъявил испанскому суду подробный план своего путешествия домой. А, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, он даже купил билет на лоукост Ryanair Барселона-Киев", – написал Лещенко.

Однако бывший депутат считает, что Онищенко не вернется, ведь он якобы получил 10-летний вид на жительство в Италии.

"В Украине Онищенко помог избраться в нынешнюю Раду известной теперь Анне Скороход, согласовав ее на округ, ну и Юлии Тимошенко тоже много помогал, за что она называла дело НАБУ "переделом бизнеса" и "фейком", – отмечено в сообщении.

Facebook Сергей Лещенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Лещенко рассказал, что народный депутат Украины Юлия Тимошенко якобы имеет давние связи с одиозным нардепом-беглецом Александром Онищенко.

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