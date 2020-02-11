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11 февраля • обновлено в 15:31
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Даже закончить войну: Зеленский обязался выполнить все обещания

1.1т
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Президент Владимир Зеленский заявил, что все обещания, данные избирателям, его команда должна выполнить.

В интервью, обнародованном Офисом президента, Зеленский уточнил, что это, в частности, касается завершения войны на Донбассе, переноса всех государственных услуг в интернет (государство в смартфоне), принятие нового Избирательного кодекса и Налоговой системы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента Украины

"Мы должны делать все, что обещали: завершить войну. государство-смартфон, новый Избирательный кодекс, новая налоговая система. Мы должны все это сделать", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что страна сейчас не может повышать пенсии, потому что средства необходимо вкладывать в инфраструктуру. А это уже приведет в будущем и к повышению социальных выплат.

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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