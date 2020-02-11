Даже закончить войну: Зеленский обязался выполнить все обещания

Президент Владимир Зеленский заявил, что все обещания, данные избирателям, его команда должна выполнить.
В интервью, обнародованном Офисом президента, Зеленский уточнил, что это, в частности, касается завершения войны на Донбассе, переноса всех государственных услуг в интернет (государство в смартфоне), принятие нового Избирательного кодекса и Налоговой системы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).
Владимир Зеленский
Офис президента Украины
"Мы должны делать все, что обещали: завершить войну. государство-смартфон, новый Избирательный кодекс, новая налоговая система. Мы должны все это сделать", – сказал глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что страна сейчас не может повышать пенсии, потому что средства необходимо вкладывать в инфраструктуру. А это уже приведет в будущем и к повышению социальных выплат.
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