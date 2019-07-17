Запад был против: Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным

Международные партнеры Украины были против того, чтобы президент Владимир Зеленский лично общался с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Все партнеры Украины были против того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить, потому что это вопрос наших граждан. Мы должны благодарить за поддержку, но должны иметь свое мнение. Я позвонил Путину, все меня пугали этим разговором, но говорил я о наших людях. Чего бояться, если правда на твоей стороне?" - заявил Зеленский.

По его словам, Путин предложил обсудить обмен "всех на всех", однако Зеленский указал ему на ключевую проблему - список пленных украинской стороны не совпадает с тем, который есть у "Л/ДНР".

"Давайте сначала вернем всех тех, кто в России, в Крыму. И начнем с моряков. Это нормальный шаг для возвращения диалога и мощный шаг для того, чтобы прекратить войну", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина договорилась с Россией об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что предварительная договоренность была достигнута на встрече советников лидеров "нормандской четверки".

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