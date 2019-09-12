"Заложник политической ситуации": в "Опоре" выступили против роспуска ЦИК

Гражданская сеть "Опора" выступила против досрочного прекращения полномочий членов Центральной избирательной комиссии, поскольку это может дискредитировать ее как институт, а также ход и результаты любых выборов.

Заявление "Опоры" опубликовали на ее официальном сайте. По мнению организации, кадровые ротации в ЦИК превращают этот орган "в заложника политической конъюнктуры, вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для признания системных грубых нарушений, или противоправных действий с его стороны".

"Соответствующие практики определяют, что члены избирательных комиссий не могут быть отозваны по собственному усмотрению органами, их назначают. Президент или парламентское большинство не должны формировать состав комиссий под текущую политическую конфигурацию. Приближение практики сокращения или, наоборот, пролонгации без должных на то оснований каденции членов комиссии ставит под сомнение ее нейтральность и возможность действовать исключительно в рамках закона, а не партийных интересов", – заявили в "Опоре".

ЦИК dt.ua

Отмечается, что эксперты организации изучили представление президента о досрочном прекращении полномочий ЦИК и пришли к выводу, что "он содержит расширенную мотивационную составляющую со ссылкой на факты отмены в судебном порядке решений Комиссии об отказе в регистрации кандидатов".

"В то же время "Опора" установила, что и решение судов неодинаковые, а именно Шестой апелляционный административный суд признал преимущественно законными и обоснованными решения ЦИК, тогда как Верховный Суд Украины отменял решения первой инстанции. Как следствие, истцы были восстановлены в своих правах. ЦИК выполнила все решения судов по этой категории претензий со стороны президента", – отметили в "Опоре".

В то же время, в организации согласились, что при отмене регистрации кандидата Александра Куницкого, который баллотировался в 169 округе в Харькове, ЦИК применила другой подход, чем при рассмотрении жалоб по подобным обстоятельствам от 3-х других кандидатов (Зуева М. С., Холодова А. И., Русалиной Л.В.).

"Впрочем, не все члены комиссии приняли единогласно решение относительно предмета жалобы, что нужно принимать во внимание при рассмотрении парламентом представления президента", – добавили в организации.

По мнению членов Общественной сети, обоснованные основания для роспуска ЦИК отсутствуют.

"Претензии относительно действий ЦИК, по мнению "Опоры", не привели к нарушению избирательных прав граждан, а недостатки применения закона, который неоднократно критиковала наша организация, должны комплексно быть исправлены парламентом на перспективу", - говорится в заявлении.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлен в Верховную Раду для окончательного решения. Причина роспуска – якобы ангажированность в работе ЦИК.

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