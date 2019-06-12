ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Закон об украинском языке: у Зеленского рассказали, что изменят

1.2тЧитать материал на украинском

В принятый Верховной Радой закон о государственном языке возможно будут внесены правки.

Об этом в интервью "РБК-Украины" заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук. При этом он отметил, что единственный государственный язык в стране – украинский.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – пояснил он.

Новости
"Не поймут и не простят": Портников жестко ответил команде Зеленского

Стефанчук также рассказал, кто будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов в Украине.

"Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма – не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил", – пояснил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Позже ВР отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта об украинском языке.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Персоны
Руслан СтефанчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
украинский язык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
3
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Ну дійсно, громадськість буде відповідальна ,тому що президент не вміє, чи не хоче,скоріш за все,брати її на себе,повний капець якийсь,а не президент.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel