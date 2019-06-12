Закон об украинском языке: у Зеленского рассказали, что изменят

В принятый Верховной Радой закон о государственном языке возможно будут внесены правки.

Об этом в интервью "РБК-Украины" заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук. При этом он отметил, что единственный государственный язык в стране – украинский.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – пояснил он.

Стефанчук также рассказал, кто будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов в Украине.

"Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма – не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил", – пояснил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Позже ВР отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта об украинском языке.

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