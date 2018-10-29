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''Захотелось в учебники!'' Озвучена судьба России без вторжения в Украину

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Если бы Россия не аннексировала Крым, то в Украине бы наблюдались пророссийские настроения, в политике, в частности.

Такое мнение высказал украинский журналист Павел Казарин в своем видеоблоге для "Крым.Реалии", смоделировав следующую картину.

"Представьте, если бы весной 2014-го Кремль решил не трогать Крым, не вводил бы войска, не вторгался на Донбасс, не было бы ничего, ни санкций, ни изоляции", - отметил он.

По словам Казарина, Москва бы сидела в G8 и в ПАСЕ, продавала бы газ Украине и торговала бы со всем миром, не было бы украинской армии и добробатов, автокефалии и волонтеров, а пророссийские партии контролировали как минимум треть парламента.

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"В Киеве выступает Киркоров, политики катаются на смотрины в Кремль, а всех, кто говорит о российской угрозе, называют провокатором. Это могло быть нашим будущим, но оно им не стало, потому что весной 2014 года кому-то захотелось попасть в учебники истории", - заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин выступил с наглым заявлением, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.

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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Жид забув,як стрыбали москаляку на гиляку и Севас обещали амерам отдать Сосите хуй,бандеровские пидоры толчки ваше панадусе,рагули тупорылые! Стрыбайте чаще и похоронную щеневмерлу гарно спивайте,зверушки свидомые!
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Dmitryk Aleksandr, Хороший комментарий - не дает забыть что за поребриком живут фашиствующие дегенераты.
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