''Захотелось в учебники!'' Озвучена судьба России без вторжения в Украину

Если бы Россия не аннексировала Крым, то в Украине бы наблюдались пророссийские настроения, в политике, в частности.

Такое мнение высказал украинский журналист Павел Казарин в своем видеоблоге для "Крым.Реалии", смоделировав следующую картину.

"Представьте, если бы весной 2014-го Кремль решил не трогать Крым, не вводил бы войска, не вторгался на Донбасс, не было бы ничего, ни санкций, ни изоляции", - отметил он.

По словам Казарина, Москва бы сидела в G8 и в ПАСЕ, продавала бы газ Украине и торговала бы со всем миром, не было бы украинской армии и добробатов, автокефалии и волонтеров, а пророссийские партии контролировали как минимум треть парламента.

"В Киеве выступает Киркоров, политики катаются на смотрины в Кремль, а всех, кто говорит о российской угрозе, называют провокатором. Это могло быть нашим будущим, но оно им не стало, потому что весной 2014 года кому-то захотелось попасть в учебники истории", - заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин выступил с наглым заявлением, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.