Не дарма такий #6606.... Ще й під ширмою євроінтеграції.

Сьогодні у Верховній Раді намагатимуться протягнути закон, щоб дозволити ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ПЕСТИЦИДІВ, Н Е З А Р Е Є С Т Р О В А Н И Х в країні-виробнику!!!

Україну хочуть перетворити на полігон для експериментів чи навіть утилізації пестицидів, які (через їх небезпечність чи інші причини) не змогли отримати реєстрацію в ЄС! Невже ці європейські хімікати настільки “інноваційні”, що там їх ще не визнають і не реєструють, а в Україну їх хочуть постачати “без кордонів”?!? "Добродії".

Це не просто ворота для безконтрольного імпорту, не просто брутальна атака на українських виробників та науково-дослідні центри (які, до речі, ЗОБОВ’ЯЗАНІ пройти держреєстрацію своєї продукції, щоб потрапити в Європу!). Тут вже мова не про справедливість чи “симетрію умов”… А про загрозу здоров’ю та майбутньому української нації!

Українці – не піддослідні для цинічних лобістів імпорту, яким байдужі інтереси суспільства та здоров’я майбутніх поколінь!

Знаю, що Міністр екології Остап Семерак теж категорично проти #6606.

Закликаю всіх колег в парламенті ГОЛОСУВАТИ ЧЕРВОНОЮ!