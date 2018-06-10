Задолго до Путина: Портников объяснил, что обусловило войну России против Украины

Предшественник Владимира Путина на посту президента России Борис Ельцин и его "демократическая" политика обусловили захватнические войны Кремля против Грузии и Украины.

Об этом журналист и публицист виталий Портников рассказал в эфире "Эспрессо.ТВ".

По его словам, он помнит Ельцина жестким прагматиком, который любой ценой не хотел "отпускать" Татарстан, Чечню и Украину.

И именно это, считает Портников, позже обусловило захватнические войны России на постсоветском пространстве.

При этом "демократия" в этой стране, по его мнению, закончилась, еще в 1993 году, когда Ельцин "нарушил все законы, Конституцию России" и "фактически пошел на переворот с применением вооруженных сил".

"Я хорошо знал Ельцина. Немало беседовал с ним лично. Причем, несколько раз это было в критических ситуациях. Я даже охранял его по просьбе его охраны - среди других журналистов. Когда его избирали председателем Верховного Совета Российской Федерации. Оказалось, что у него просто нет физической охраны. Был такой эпизод. Он даже на телевизионных пленках. Так что я всегда считал, что Ельцина интересует только власть. Демократию он использовал, чтобы этой власти добиться", - добавил Портников.

Напомним, ранее журналист рассказал, как Россия снова использует свой любимый конек.