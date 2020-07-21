Задержание террориста в Луцке: Зеленский отреагировал на операцию

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к освобождению заложников, удерживаемых в автобусе в центре Луцка.

Обращение он опубликовал 21 июля в своих соцсетях. Глава страны признался, что планы правоохранителей в ходе операции менялись.

"Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто день страдал в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", – написал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке.

Глава страны опубликовал видео о фильме "Земляне", как того хотел преступник, а после успешной операции удалил пост.