Задержание Гладковского: адвокат подал в суд на НАБУ

Адвокат экс-заместителя председателя СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ.

Об этом говорится в жалобе поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Он отметил, что это задержание не имеет правовых оснований.

"Задержание подзащитного Гладковского О.В. незаконно, лишение подзащитного свободы и содержания под стражей не имеет правовых оснований, влечет освобождение подзащитного Гладковского О.В.", – сообщил адвокат.

Он отмечает, что сообщение о подозрении было оформлено правоохранителями через три часа после задержания экс-заместителя главы СНБО.

Руслан Волынец

Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания полагать, что возможна бегство с целью уклонения от уголовной ответственности лица подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Как ранее заявлял защитник Олега Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

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