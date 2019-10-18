Задержание Гладковского: адвокат подал в суд на НАБУ

Адвокат экс-заместителя председателя СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ.
Об этом говорится в жалобе поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Он отметил, что это задержание не имеет правовых оснований.
"Задержание подзащитного Гладковского О.В. незаконно, лишение подзащитного свободы и содержания под стражей не имеет правовых оснований, влечет освобождение подзащитного Гладковского О.В.", – сообщил адвокат.
Он отмечает, что сообщение о подозрении было оформлено правоохранителями через три часа после задержания экс-заместителя главы СНБО.
Руслан Волынец
Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания полагать, что возможна бегство с целью уклонения от уголовной ответственности лица подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".
Как ранее заявлял защитник Олега Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что подавать в суд на журналистов за обвинений.
Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019-го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
В тот же день, 17 октября, Олег Гладковский объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытку покинуть Украину" не может быть и речи.
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