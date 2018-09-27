''Зачем вводить войска?'' Москаль встал на сторону венгров Закарпатья

В скандале с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье наблюдается много спекуляций, ситуация в регионе - стабильная.

Об этом заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в интервью "Сегодня", отметив, что антиукраинских настроений нет.

"На Закарпатье 1100 лет живут вместе венгры, украинцы и представители других национальностей. Кто является закарпатцем, коренным жителем, а не пришел на Закарпатье уже после 1946 года в результате миграционных процессов, у каждого есть от капли до литра венгерской крови. Но никто этого не может отрицать. Спекулируют на этой теме люди, которые совершенно не разбираются в ситуации на Закарпатье, не знают ее изнутри", - отметил он.

Также Москаль рассказал, почему сформировалось мнение, что венгры на Закарпатье занимают антиукраинскую позицию.

"Венгров в Берегово всего насчитывается 48%, а 52% – это украинцы или представители других национальностей. В чем проблема?! Для чего туда вводить какие-то внутренние войска или еще что-то?! Это не меня удивляет, а удивляет местную общественность. Что, некуда деть военных?.. Если есть лишние силы, киньте их на Луганскую или Донецкую области", - предложил он.

Москаль добавил, что на Закарпатье самая низкая криминогенная ситуация.

"Если мы выбрали стратегический курс на Европу и в НАТО, решили закрепить это в Конституции, то, наверное, нам не надо на границе с Евросоюзом заниматься ерундой и бряцать оружием, вводить туда какие-то военные формирования и тому подобное", - уточнил глава области.

Также он напомнил, что первый доброволец из Закарпатья, который пошел на восток Украины и погиб в АТО, был венгр из Берегово.

"Он служил в 128-й горно-пехотной бригаде, которая дислоцируется в Мукачево, Виноградовском районе и городе Ужгород. Масса контрактников – венгры. Что тут говорить?! Вот кто-то что-то вбил себе в голову и сам с перепугу начинает пугать Украину разными страшилками, которые не имеют под собой никаких оснований", - заключил Москаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула в Берегово. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.

Российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.