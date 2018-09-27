МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

''Зачем вводить войска?'' Москаль встал на сторону венгров Закарпатья

2.5тЧитать материал на украинском

В скандале с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье наблюдается много спекуляций, ситуация в регионе - стабильная.

Об этом заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в интервью "Сегодня", отметив, что антиукраинских настроений нет.

"На Закарпатье 1100 лет живут вместе венгры, украинцы и представители других национальностей. Кто является закарпатцем, коренным жителем, а не пришел на Закарпатье уже после 1946 года в результате миграционных процессов, у каждого есть от капли до литра венгерской крови. Но никто этого не может отрицать. Спекулируют на этой теме люди, которые совершенно не разбираются в ситуации на Закарпатье, не знают ее изнутри", - отметил он.

Также Москаль рассказал, почему сформировалось мнение, что венгры на Закарпатье занимают антиукраинскую позицию.

''Зачем вводить войска?'' Москаль встал на сторону венгров Закарпатья

"Венгров в Берегово всего насчитывается 48%, а 52% – это украинцы или представители других национальностей. В чем проблема?! Для чего туда вводить какие-то внутренние войска или еще что-то?! Это не меня удивляет, а удивляет местную общественность. Что, некуда деть военных?.. Если есть лишние силы, киньте их на Луганскую или Донецкую области", - предложил он.

Новости
''Крымский сценарий'' на Закарпатье: у Москаля озвучили опасность

Москаль добавил, что на Закарпатье самая низкая криминогенная ситуация.

"Если мы выбрали стратегический курс на Европу и в НАТО, решили закрепить это в Конституции, то, наверное, нам не надо на границе с Евросоюзом заниматься ерундой и бряцать оружием, вводить туда какие-то военные формирования и тому подобное", - уточнил глава области.

Также он напомнил, что первый доброволец из Закарпатья, который пошел на восток Украины и погиб в АТО, был венгр из Берегово.

"Он служил в 128-й горно-пехотной бригаде, которая дислоцируется в Мукачево, Виноградовском районе и городе Ужгород. Масса контрактников – венгры. Что тут говорить?! Вот кто-то что-то вбил себе в голову и сам с перепугу начинает пугать Украину разными страшилками, которые не имеют под собой никаких оснований", - заключил Москаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула в Берегово. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.

Российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.

Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
"Вот кто-то что-то вбил себе в голову и сам с перепугу начинает пугать Украину разными страшилками, которые не имеют под собой никаких оснований" . Как кто? Ватоправославные заистерили и стали дрочить усердно..т.е. свечки ставить Путину...на федерализацию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Скала Богдан
Скала Богдан
Москаль так діяв в Криму, що з того вийшло знають всі, і ще одне, квартира в Угорщині для Москаля важніша ніж цілісність України.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги