Сегодня, в первой минуте часа ночи, издание “Известия” опубликовало большое и весьма занятное интервью главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея, в котором опять прозвучала мантра о беларуских миротворцах на Донбассе.

Откровенно говоря, на фоне того как в Краснодарском СИЗО чахнет от болезней похищенный в Беларуси местным КГБ (под четким руководством ФСБ) гражданин Украины Павел Гриб, а Павел Шаройко ожидает очередного юридического фарса, меня охватывают смутные сомнения о благих намерениях Минска предоставить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования, с позволения сказать, конфликта. И вот почему.

Во-первых, о самой международной миротворческой миссии пока речи не идет.

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Во-вторых – о какой миротворческой помощи может говорить Беларусь, союзница России – страны агрессора, с учетом того, что этого самого миротворческого опыта у неё как кот наплакал.

В третьих – господин Макей явно попутал берега, называя свою республику нейтральной и миролюбивой, особенно после учений “Запад-2017”, которые отыгрывали вторжение в приграничные с РФ и РБ страны. Ну и не забываем, что после этих учений немало граждан запоребрья растворилось в ВЧ респубилки.

Однако, представители минского политикума уж больно часто стали распространять нарратив о беларуских миротворцах на Донбассе. И ото дня ко дню звучит он все громче и громче, явно с целью быть услышанным за пределами поребрика и Беловежской пущи. И тому есть одно простое объяснение.

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В Кремле прекрасно понимают, что в случае введения миротворческого контингента на Донбасс, не в ближайшем, но обозримом будущем, места миротворцам с якутским говором в этих рядах не будет. А потому и проталкивают идеи беларуского миротворчества в массы, дабы заменить один оккупационный контингент – другим.

Откровенно говоря, игра грубая, а доводы беларуского министра не выдерживают критики. Тем не менее, этот нарратив, на мой взгляд, будет лишь усиливаться и боюсь, как бы к нему таки не стали прислушиваться.