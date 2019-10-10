"Не прислушался!" Южанина разгромила Зеленского за законы о РРО и кэшбеке

Президент Владимир Зеленский не прислушался к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кэшбеке.

Об этом заявила депутат партии "Европейская солидарность" Нина Южанина на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что подписанием этих законов президент ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковую.

"С сегодняшнего пресс-марафона получается, что и президент не понял, что означает обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, но и к тому вести складской учет. Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию у Офиса президента", - написала политик.

Нина Южанина

Она отметила, что "до последнего была уверена, что в уничтожении ФЛП заинтересованы только несколько народных депутатов, которые вместо мозгов вооружились лозунгом "налоги должны платить все".

"А избитая фраза "когда компании не захотели платить нормально налоги, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФЛПы, свидетельствует только об одном: президент даже не пытался прислушиваться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кэшбеке и стремились донести свое мнение к власти", - написала Южанина.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады во втором чтении и в целом приняло законопроект №1053-1. Он предусматривает введение программных РРО (регистратор расчетных операций), которые дадут право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Детальнее о законах про РРО и кэшбек читайте в материале OBOZREVATEL.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!