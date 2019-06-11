ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Ярош поддержал список "Европейской солидарности"

Читать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош поддержал список партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

На своей странице в Facebook он отметил, что в эту политсилу вошли многие его друзья по Майдану и войне, которых он считает настоящими патриотами.

"Для меня очень важно, что моя боевая подруга и "дочь" Яна Зинкевич, а также мой брат Михаил Забродский получили шанс стать депутатами Верховной Рады от партии "Европейская солидарность". Поздравляю их с этим! В списке этой партии идет также много моих друзей и побратимов как с Майдана, так и с войны. Все они достойны быть депутатами", – написал экс-лидер "Правого сектора".

Ярош подчеркнул, что стратегически важно во время избирательной кампании не допустить взаимной вражды и борьбы между украинскими политическими силами, от которых враги только бы радовались и потирали руки.

Новости
Порошенко назвал первую десятку своей партии: кто эти люди

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

Facebook Дмитрия Яроша

Он считает, что в будущем парламенте все патриоты Украины должны объединиться для защиты государственного суверенитета, восстановления территориальной целостности государства и победы над Московской империей.

"Именно это будет главной задачей каждого украинского депутата в Верховной Раде. Ну, и не забывайте, что война продолжается, а единство – залог победы. Вместе победим! Украина превыше всего!" – подытожил Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярош выразил мнение, что если новый президент Владимир Зеленский предаст Украину, то может потерять не только должность, но и жизнь.

Также он сказал, что студия "95 квартал" и Владимир Зеленский как один из ее руководителей несут определенную ответственность за оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией. Ведь они годами высмеивали и унижали украинцев в своих выступлениях.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Дмитрий ЯрошПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
29
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты всех стран объединяйтесь - лозунг этих животных)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel