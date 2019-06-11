Ярош поддержал список "Европейской солидарности"

Внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош поддержал список партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

На своей странице в Facebook он отметил, что в эту политсилу вошли многие его друзья по Майдану и войне, которых он считает настоящими патриотами.

"Для меня очень важно, что моя боевая подруга и "дочь" Яна Зинкевич, а также мой брат Михаил Забродский получили шанс стать депутатами Верховной Рады от партии "Европейская солидарность". Поздравляю их с этим! В списке этой партии идет также много моих друзей и побратимов как с Майдана, так и с войны. Все они достойны быть депутатами", – написал экс-лидер "Правого сектора".

Ярош подчеркнул, что стратегически важно во время избирательной кампании не допустить взаимной вражды и борьбы между украинскими политическими силами, от которых враги только бы радовались и потирали руки.

Дмитрий Ярош Facebook Дмитрия Яроша

Он считает, что в будущем парламенте все патриоты Украины должны объединиться для защиты государственного суверенитета, восстановления территориальной целостности государства и победы над Московской империей.

"Именно это будет главной задачей каждого украинского депутата в Верховной Раде. Ну, и не забывайте, что война продолжается, а единство – залог победы. Вместе победим! Украина превыше всего!" – подытожил Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярош выразил мнение, что если новый президент Владимир Зеленский предаст Украину, то может потерять не только должность, но и жизнь.

Также он сказал, что студия "95 квартал" и Владимир Зеленский как один из ее руководителей несут определенную ответственность за оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией. Ведь они годами высмеивали и унижали украинцев в своих выступлениях.

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