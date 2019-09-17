Ярош и Путин готовили встречу: Карпюк раскрыл детали ареста в России

Бывший политзаключенный Николай Карпюк поехал в Россию в 2014 году, чтобы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и экс-главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Об этом на пресс-конференции рассказал сам узник Кремля, который вернулся в Украину в рамках обмена, передает "24 канал". Отметим, Карпюк был замглавы партии "Правый сектор".

"Скажу честно, сделал большую глупость, когда поехал в ту Россию, потому что не думал, что в ХХІ веке может быть такое беззаконие и неуважительное отношение к человеку", – отметил он.

По словам экс-политзаключенного, в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства "Правого сектора". Мероприятие планировалось в резиденции российского президента в Ново-Огарево.

Руководство "Правого сектора" провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Дмитрия Яроша по политическим вопросам. По словам бывшего политзаключенного, глава ПС об этом знал.

При въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны.

Карпюк заверил, что Ярош и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.

Он также отметил, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызывало недоумение у руководства ПС, поскольку во время событий на Евромайдане Ярош провел немало встреч с послами других государств.

Николай Карпюк Факты

Как писал OBOZREVATEL, ранее Николай Карпюк, заявил, что страдал от тюремных пыток в России. По его словам, он также не раз был очевидцем того, как издеваются над другими заключенными.

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