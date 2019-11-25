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25 ноября • обновлено в 16:20
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Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Народный депутат Украины Все статьи автора

Перед світом з'явилися нові загрози

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Відпрацювали на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

Вчергове переконалася, на скільки важливо доносити наше, українське, розуміння геополітичної ситуації в регіоні і світі. Потреба в цій просвітницькій аргументованій роботі ніяк не зменшується.

Але зверну увагу на кілька думок, що прозвучали під час дискусій, які видаються важливими і для нашого розуміння загальної ситуації.

- Західний світ активно працює над розробкою всеохопної стратегії по відношенню до Китаю, а при цьому не має чіткої всеохопної стратегії стосовно Росії...

- Подекуди здається, що свобода - нова ідея, що ті, хто її вимагають, забагато просять. Але! Вимагати свободи і гідності - ніколи не забагато.

- Демократичні країни західного світу із занепокоєнням спостерігають за неймовірною швидкістю змін в глобальному безпековому середовищі. Одну із загроз бачать в успіху популістів, які базують свої обіцянки на неправдивому підґрунті. Обіцяючи віддавати владу людям, творять чисто протилежне... Багато відзначали загрозливі тенденції зростання авторитаризму у світі, але мало пропонувалося активних способів протидії їм.

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- Безпека не буває безкоштовною. А для її забезпечення недостатньо виключно зусиль урядів. Потрібне залучення всього суспільства.

- Важливо, що країни НАТО розглядають кібербезпеку, як одну з військових царин. В багатьох з цих країн запроваджено навчання школярів як кібер-, та і інформаційній гігієні. Як на мене, в Україні це також має стати пріоритетним завданням.

- Неможливо мати кібер-безпеки без розвитку наступальних кібер-спроможностей. При цьому важливе питання - як демократичні країни мають діяти в цьому випадку? Як примусити демократичні країни йти в наступ?

- Немає такої речі, як "демократичний експрес". Демократії, інституції, громадянське суспільство будуються протягом довгого часу і потребують постійної підтримки.

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Автор
Иванна Климпуш-Цинцадзе Иванна Климпуш-Цинцадзе
Тема
Российская военная угроза
Теги
война Кибератака
Источник
Источник: Facebook Іванни Климпуш-Цинадзе
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