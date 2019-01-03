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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Як ліквідувати медіаолігархат в Україні?

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Демонополізація медіаолігархату можлива, якщо всього-на-всього слідувати чинному законодавству. Виявляється, якщо лише виконати пункт 3 Статті 8 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", монополія зникне:

Один суб'єкт господарювання може мати лише одну ліцензію на наземне ефірне мовлення у кожному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціональному (на всю територію України), регіональному (на окремий регіон, область), місцевому (на окремий населений пункт або групу населених пунктів, що можуть розглядатися як компактне територіальне утворення).

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Наголошую - один суб‘єкт господарювання може мати ЛИШЕ ОДНУ ЛІЦЕНЗІЮ на мовлення.

Не менш важливим є реальний аналіз прозорості структури власності, адже склалася цікава ситуація: ніхто з власників медіа компаній не приховує існування олігархічних медіагруп та причетності до них.

Рінат Ахметов (Медіагрупа Україна) – ТРК "Україна", НЛО TV, Футбол 1,2, "Донбас", Телеканал "34", "Сигма", "Індиго", Багатофункціональна прес-студія "Сьогодні Мультимедіа".

Ігор Коломойський ("1+1 Media") – 1+1, УНІАН, 2+2, бігуді, плюс-плюс, ТСН, ТЕТ.

Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін (Inter Media Group) – Інтер, НТН, zoom, Мега, К1, К2.

Віктор Пінчук (StarLightMedia)- СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2.

Сьогодні всі в країні знають кому належать і хто керує основними медіамонополіями в країні. Всі, крім Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Антимонопольного комітету, який по факту цю монополію охороняє, хоч

згідно з тією ж статтею 8 пунктом 2 він має здійснювати "Контроль за дотриманням суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення ними недобросовісної конкуренції здійснюють відповідно до своїх повноважень органи Антимонопольного комітету України".

Сьогодні кандидати в президенти опинились далеко не в рівних умовах. Якщо ти не обслуговуєш інтереси медійних олігархів, майданчик для спілкування з виборцями для вас закритий.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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