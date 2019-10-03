"Яйца легли на место": скандал с "онанизмом" Кивы в Раде получил новый поворот

Журналистка Светлана Крюкова заподозрила монтаж в видео из Рады с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой, на котором его уличили в "рукоблудии".

О том, что на самом деле произошло во время заседания, она написала на своей странице в Facebook, назвав ролик просто фейком.

"Вчера вся лента дроч*ла вместе с депутатом парламента Кивой, который чесал в Раде свои яйца. Разница между дроч*рами и Ильей Кивой – в интенсивности движений. Кива сделал два. Ему достаточно, чтобы яйца легли на место. Блогер из двух движений сделал шесть или восемь (разложите на монтажной ленте), смонтировав это в повторяющуюся гифку и презентовал это на Ютюб как видео онанизма в Раде. И все СМИ это подхватили. Вопрос: кто из вас онанист?" – написала она.

В то же время в сети не очень поверили в "невиновность" Кивы, отметив характерность жестов.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

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