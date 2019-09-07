Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:06
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ядерная угроза России в Крыму: экс-разведчик раскрыл детали

6.3т Читать материал на украинском

Россия разместила в оккупированном Крыму носители ядерных боеприпасов, чтобы в случае эскалации конфликта с Западом в любой момент доставить туда ядерные заряды.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, данное оружие призвано угрожать странам НАТО, а не Украине.

"Потенциально Россия разместила носители ракетных зарядов в Крыму и на базе Черноморского флота, и на суше. Это модель противостояния с НАТО, в первую очередь. Украина – это отдельная тема, потому что как раз ядерные заряды против Украины сложно использовать", – отметил экс-разведчик.

По его словам, на сегодняшний день украинская разведка и ее коллеги из США не подтверждают, что на полуострове уже есть реальные ядерные заряды.

Новости
"Туристы прут на БТРах": в Крыму перепугались военной техники РФ на улицах

"Но носители на соответствующих ракетах тактических и средней дальности на Черноморском флоте и в Крыму есть. Поэтому только дело времени доставить туда заряды. Когда начинаются негативные сценарии холодной войны, а тем более предпосылки глобальной войны, там заряды появятся моментально. Потому угроза реально есть, и она может быть в ближайшие месяцы в случае обострения ситуации", – отметил он.

Маломуж выразил надежду, что "хватит ума и России, и руководителям мира не дойти до такого сценария".

Ядерная угроза России в Крыму: экс-разведчик раскрыл детали

sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка назвала военные угрозы со стороны России на территории аннексированного Крыма.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Аннексия Крыма Российская военная угроза
Персона
Николай Маломуж
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма ядерное оружие
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
19
Смешно
51
Интересно
31
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Маломуж брат Медовара, походу, однояйцевый...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украинская разведка даже звучит смешно)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Захаров Дмитрий, cозвучно с "британские ученые"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения

ads pixel