Ядерная угроза России в Крыму: экс-разведчик раскрыл детали

Россия разместила в оккупированном Крыму носители ядерных боеприпасов, чтобы в случае эскалации конфликта с Западом в любой момент доставить туда ядерные заряды.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, данное оружие призвано угрожать странам НАТО, а не Украине.

"Потенциально Россия разместила носители ракетных зарядов в Крыму и на базе Черноморского флота, и на суше. Это модель противостояния с НАТО, в первую очередь. Украина – это отдельная тема, потому что как раз ядерные заряды против Украины сложно использовать", – отметил экс-разведчик.

По его словам, на сегодняшний день украинская разведка и ее коллеги из США не подтверждают, что на полуострове уже есть реальные ядерные заряды.

"Но носители на соответствующих ракетах тактических и средней дальности на Черноморском флоте и в Крыму есть. Поэтому только дело времени доставить туда заряды. Когда начинаются негативные сценарии холодной войны, а тем более предпосылки глобальной войны, там заряды появятся моментально. Потому угроза реально есть, и она может быть в ближайшие месяцы в случае обострения ситуации", – отметил он.

Маломуж выразил надежду, что "хватит ума и России, и руководителям мира не дойти до такого сценария".

sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка назвала военные угрозы со стороны России на территории аннексированного Крыма.

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