'Я тебе не лох!' Зеленскому дали совет по встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин ведет себя с президентом Украины Владимиром Зеленским как опытный карточный шулер, который хорошо умеет "разводить лохов".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский писатель и общественный деятель Виталий Капранов, комментируя нашумевшую фразу Зеленского "я тебе не лох!"

На вопрос, что бы он посоветовал украинскому президенту, писатель ответил: "Это очень сложно. Он, во-первых, "всезнайка", во-вторых, он выскочил на такие высоты, что сейчас критика отключена. Он реально верит, что сейчас все порешает. Если бы он спросил, я бы ему посоветовал прекратить верить в то, что он всемогущий. Потому что если тут "киданут", это уже будет "кидок" смертельный. А "киданут" 100%, с той стороны – "разводилы".

"Мы в юности много общались с представителями игрового бизнеса, но не с теми, что играют в казино, а с теми, что играют в карты в подъездах и на пляжах. Слышали неоднократно, что такое лох и как с ним надо себя вести. Должен сказать, что Путин вполне отвечает этим канонам. Он ведет себя именно так, как ведут себя с лохами "разводилы", "шпилевые", шулера и так далее. Когда ты видишь все, что видел 30 лет назад, и это уже касается твоего президента, становится очень прискорбно", – подчеркнул он.

Капранов отметил, что на месте Зеленского он бы не стремился поговорить с Путиным "глаза в глаза", а начал бы "прятаться за специалистов".

"Специалистов хороших много, в том числе в международных отношениях… У тебя рядом должны сидеть министр, вице-премьер, дипломат с опытом, который не дает разговору съехать на какие-то окольные пути, который держит линию. А ты можешь как в игре "хороший полицейский-плохой полицейский" – быть хорошим полицейским и улыбаться. Тут сидит человек, который знает протоколы и говорит – Владимир Александрович, этого нельзя. Видите – он говорит нельзя, что я могу сделать? А мы с тобой друзья, все нормально", – объяснил писатель.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, писатель Виталий Капранов также выразил убеждение, что даже если Украина отведет войска с Донбасса, мир на востоке Украины не наступит.

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