"Я с детства за НАТО!" Вакарчук объяснил политику партии "Голос"

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что с детства выступает за вступление Украины в НАТО.

Об этом он заявил в четверг, 30 мая, в эфире ток-шоу "Право на владу", отвечая на вопрос ведущего о том, что в бытность нардепом в 2007-2008 годах Вакарчук не голосовал за постановление относительно вступления Украины в НАТО.

Он заявил, что не помнит такого, чтобы "специально не голосовал за вступление".

"Я, наверное, с детства, с того момента, когда узнал, что такое НАТО, считал, что Украина должна интегрироваться во все европейские структуры", - заявил Вакарчук.

Также музыканту напомнили, что тогда же он не голосовал за снятие депутатской неприкосновенности и отмену депутатских льгот, на что Вакарчук не дал четкого ответа.

Святослав Вакарчук скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук пообещал, что в его партии не будет людей, которые являются действующими народными депутатами, однако заявил о возможных исключениях.

Также музыкант пояснил, почему захотел вновь стать народным депутатом, назвав главную задачу его партии в парламенте.

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