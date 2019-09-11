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11 сентября • обновлено в 22:10
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"Я переживал!" Кнопкодава от партии Зеленского отчитали в Раде: видео

6.2т Читать материал на украинском

Народный депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко объяснил, зачем проголосовал в Верховной Раде за своего коллегу Александра Скичко.

Комментарий у него взял другой нардеп от президентской политсилы Александр Куницкий, изрядно отчитав однопартийца. Соответствующее видео появилось в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, когда я баллотировался в Верховную Раду, то обещал Вам, своим избирателям, бороться с таким позорным явлением как кнопкодавства. Поэтому когда я увидел в сети видео, как мой коллега и однопартиец Сергей Литвиненко проголосовал за Александра Скичко, я не смог промолчать и пошел к нему, чтобы выяснить его мотивы и поступок", – написал Куницкий.

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Куницкий отчитал Литвиненко за кнопкодавство

Куницкий отчитал Литвиненко за кнопкодавство

Скриншот из видео

Он подошел к нарушителю с вопросом. Литвиненко при виде Куницкого растерялся, поскольку они не были знакомы.

"Понимаете, когда делали поправки, мы обсуждали. Я хотел, чтобы было большинство, переживал за это. И мы общались с ним. Он сказал, что у него такое же мнение, как мы все должны проголосовать", - оправдался он.

Кнопкодава Литвиненко отчитали в Раде

Кнопкодава Литвиненко отчитали в Раде

Скриншот из видео

Литвиненко заверил, что инцидент больше не повторится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп-мажоритарщик Александр Ковалев, которого поймали на кнопкодавстве, угрожал журналистам, зафиксировавшим нарушение.

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Персона
Александр Куницкий
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальные служебные кнопкодавы..
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