"Я хочу!" Зеленский сделал заявление о возвращении на сцену "95 Квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "95 Квартала" и не исключает своего выхода на сцену.

Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану, вспомнив о том, как ранее посещал концерты "Лиги смеха".

"Есть идея. Я хочу посетить "Квартал". Хочу. Я не мог поехать в Одессу на съемку, потому что у меня были дела. Но сейчас в "Украине" в октябре, я знаю, будут съемки "Квартала", и я хочу.

Просто, официально, как зритель. Как не последний зритель. А может еще такая идея - выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", - заявил Зеленский.

Зеленский хочет выйти на сцену "95 Квартала"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский дал большое интервью о своих первых 100 днях на посту президента Украины, в котором ответил на самые важные вопросы, которые интересуют украинцев.

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