"Я говорил с Зеленским": Джемилев озвучил прогноз по автономии для Крыма

Внесение изменений в раздел X Конституции Украины, посвященный Крыму, в Меджлисе крымскотатарского народа расценивают как вполне возможное.

"Есть надежда", – рассказал OBOZREVATEL лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Я говорил на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал примерно так: "Мы изучили это, и скорее всего, поддержим", - сообщил он. Джемилев добавил, что этот разговор с президентом Украины состоялся 9 августа, на следующий день после возвращения украинской делегации из Турции.

Встреча Владимира Зеленского с лидерами крымскотатарского народа Официальный сайт президента Украины

"У нас уже все готово, проект изменений в Конституцию разработан. Остается только конституционная комиссия, и потом – передать в Верховную Раду", – рассказал он.

Напомним, 29 августа Меджлис крымскотатарского народа обратился к Верховной Раде с обращением, в котором, в частности, говорилось: "Особенно обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

"Как вам известно, в рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и при активном участии Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)", - говорится в нем.

В частности, проект закона !предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", - пояснили в Меджлисе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев озвучил план возвращения Крыма. "У Зеленского есть много путей, как это сделать", – сказал он.

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