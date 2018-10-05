"Вытащил жребий": стало известно имя выдворенного Венгрией дипломата

Украинским консулом, которого Министерство иностранных дел Венгрии высылает из посольства в Будапеште, оказался Дмитрий Керечанин.

Об этом говорится в статье "Европейской правды". Отмечается, что дипломат значительной мере стал "стрелочником" в конфликте Будапешта и Киева.

"Несчастливый жребий вытащил Дмитрий Керечанин, дипломат из Ужгорода, который работал в консульском отделе нашего посольства в должности первого секретаря", – сказано в материале.

Новости Венгрия выдвинула Украине новые претензии

По информации СМИ, претензий к нему венгерские власти не имели, просто "надо было наказать кого-то".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово, в ответ на это Будапешт принял зеркальные меры, выслав украинского консула.

Также СМИ узнали имя дипломата, которого выдворяют из Украины.