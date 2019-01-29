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Выдвижение Порошенко: Луценко поддержал президента на Форуме

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что стране не нужны новые курсы, как хотел бы Путин, и призвал голосовать на весенних выборах-2019 за сохранение сильной европейской Украины.

Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" по выдвижению президента Украины Петра Порошенко на второй президентский срок.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

РБК-Украина

Луценко подчеркнул, что как генпрокурор не может агитировать за кого-либо из кандидатов. Чиновник призвал голосовать за того из кандидатов, кто сохранит украинскую государственность, ее Вооруженные силы и курс Украины в Европу.

"Закон запрещает мне как генпрокурору агитировать за кандидатов в президенты, и я этого делать не буду. Почему я здесь? Украина имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех, и каждый, кто пойдет незаконным путем, будет отвечать сразу после совершения преступления... Я никогда не боялся взять ответственность за свою страну и сегодня я не имею права уклониться от очередного боя за Украину... Я имею право предупредить о цене предательства. Эта цена не 13 лет для Януковича. Цена измены должна быть известна всем, кто думает голосовать только за себя, отбросив национальный интерес", — сказал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко выдвинул свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, которые пройдут в марте.

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Персоны
Юрий ЛуценкоПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Уже само выступление является агитацией. тем самым "прокурор" СОЗНАТЕЛЬНО пошел на нарушение закона.Но для украины разве это что то особенное?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Луценко назвал Порошенко лучшим президентом Украины за годы Независимости. Украинцы ему поверили и пошли намазывать на хлеб томос и безвиз.
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