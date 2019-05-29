Выборы в Украине: ЦИК упростил процедуру голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила необходимость предоставления документа для смены места голосования на выборах, теперь понадобится только заявление и паспорт.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, 29 мая были внесены изменения в постановление от 13 сентября 2012 года № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

"Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает представление документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса", - сообщили в ЦИК.

24 канал

Отметим, ранее для смены места голосования избиратели должны были предоставить документ, который аргументирует такую необходимость, например, справку с работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.

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