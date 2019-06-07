Выборы в Раду: У Гриценко рассказали, когда представят команду

В понедельник, 10 июня в 14:00, политическая партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко представит команду, которая будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы. Встреча с избирателями состоится в Киеве на улице Владимирской, 60, возле памятника Тарасу Шевченко (напротив главного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко).

Анатолий Гриценко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Гриценко сообщил, что идет с "Гражданской позицией" на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля.

Ранее Гриценко говорил, что "Гражданская позиция" объединится с партиями "Народный Контроль" (лидер – Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук).

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