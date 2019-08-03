Выборы в Раду: ЦИК объявила окончательные результаты голосования по спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

"Слуга народа" по партийным спискам получила 124 мандата, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 37, "Батьківщина" – 24, "Европейская солидарность" – 23, "Голос" – 17 мандатов, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные председателя ЦИК Татьяны Слипачак.

Таким образом, президентская партия получила больше голосов, чем ее четыре конкурента в суме (124 против 101). Остальные политические силы не преодолели 5% проходной барьер.

Общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

Иллюстрация. Выборы в Раду Коллаж

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине показала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались в парламент по мажоритарных округах.

Как писал OBOZREVATEL:

После парламентских выборов 21 июля Верховная Рада обновилась на 80%. 342 народных депутата зайдут в инаугурационный день на Грушевского, 5 впервые

Окончательные результаты голосования на выборах в Раду будут подведены до 5 августа.

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