Выборы в Раду: появились первые фото и видео с участков

В воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Украинцы уже начали делиться фото и видео с избирательных участков (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Проголосовал", - пишут избиратели в социальных сетях.

Serhiy Herts Twitter, Serhiy Herts

Slaying the dreamer Twitter, Slaying the dreamer

OBOZREVATEL следит за нарушениями и скандалами на досрочных парламентских выборах онлайн.

Так, в Запорожье на округе №76 заменили 558 бюллетеней из-за ошибки о выбывшем кандидате.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!