Выборы в Раду: появились первые фото и видео с участков

В воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
Украинцы уже начали делиться фото и видео с избирательных участков (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
"Проголосовал", - пишут избиратели в социальных сетях.
Serhiy Herts
Twitter, Serhiy Herts
Slaying the dreamer
Twitter, Slaying the dreamer
OBOZREVATEL следит за нарушениями и скандалами на досрочных парламентских выборах онлайн.
Так, в Запорожье на округе №76 заменили 558 бюллетеней из-за ошибки о выбывшем кандидате.
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