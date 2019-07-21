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Выборы в Раду: появились первые фото и видео с участков

1.4т Читать материал на украинском

В воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Украинцы уже начали делиться фото и видео с избирательных участков (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Проголосовал", - пишут избиратели в социальных сетях.

Serhiy Herts

Serhiy Herts

Twitter, Serhiy Herts

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Slaying the dreamer

Slaying the dreamer

Twitter, Slaying the dreamer

OBOZREVATEL следит за нарушениями и скандалами на досрочных парламентских выборах онлайн.

Так, в Запорожье на округе №76 заменили 558 бюллетеней из-за ошибки о выбывшем кандидате.

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