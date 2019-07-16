Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Выборы в Раду: политик рассказал, кому выгодна низкая явка

Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины ожидается невысокая явка, которая обернется электоральными потерями для партии "Слуга народа".

Такое мнение в эфире ObozTV высказал украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов. По его словам, ситуация выгодна политсилам, у которых "более дисциплинированный избиратель".

"У партии власти избиратель недисциплинированный, ядро до сих пор не сформировано и неизвестно. Для них будут большие потери", – считает политик.

На вопрос, кому выгодна низкая явка на выборах, Юсов ответил: "Политическим силам с крепким ядром и дисциплинированным электоратом. Например, может добавить "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Это избиратель, который точно ходит и голосует сознательно. Для объединенных националистов из "Свободы" это также может сыграть в плюс. У них рейтинг невысокий, но электорат идейно убежденный. Вполне возможно, это позволит им значительно улучшить результаты".

Новости
Переговоры по Донбассу: политик назвал ключевую ошибку Зеленского

Политик отметил, что для многих политических проектов идет борьба не только за проходной барьер в 5%, но и за 2%.

"2% – это уже государственное финансирование и продолжение активной политической деятельности за средства государственного бюджета", – объяснил он.

Выборы в Раду: политик рассказал, кому выгодна низкая явка

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Юсов объяснил феномен популярности партии "Голос" и Святослава Вакарчука.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Юсов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel