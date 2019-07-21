Выборы в Раду 2019: появились свежие данные по явке

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 в Украине по состоянию на 12:00 21 июля составила 19,28%.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Цифры на данный момент представлены по 84 округам.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Выборы в Раду 2019 "24"

Как известно, принять участие в голосовании имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить один из документов, подтверждающих личность и гражданство Украины:

паспорт гражданина Украины

временное удостоверение гражданина Украины

военный билет.

Волеизъявление происходит в специально оборудованной для этого кабинке или комнате. При заполнении бюллетеня в кабинке для голосования может находиться только один избиратель. С собой можно взять только несовершеннолетнего ребенка.

ЦИК обязана подсчитать все голоса и составить протоколы до 5 августа 2019 года. Официальные результаты выборов публикуются в газетах "Урядовий кур'єр" и "Голос України" не позднее 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.

На заграничных избирательных участках также стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Первым, в час ночи, открылся избирательный участок в Австралии.

Все о скандалах и нарушениях на выборах в ВР 21 июля читайте здесь.

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