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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду 2019: появились свежие данные по явке

17.7т Читать материал на украинском

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 в Украине по состоянию на 12:00 21 июля составила 19,28%.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Цифры на данный момент представлены по 84 округам.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Выборы в Раду 2019

Выборы в Раду 2019

"24"

Появились свежие данные по явке на выборах в Раду

Появились свежие данные по явке на выборах в Раду

Как известно, принять участие в голосовании имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить один из документов, подтверждающих личность и гражданство Украины:

  • паспорт гражданина Украины

  • временное удостоверение гражданина Украины

  • военный билет.

Волеизъявление происходит в специально оборудованной для этого кабинке или комнате. При заполнении бюллетеня в кабинке для голосования может находиться только один избиратель. С собой можно взять только несовершеннолетнего ребенка.

ЦИК обязана подсчитать все голоса и составить протоколы до 5 августа 2019 года. Официальные результаты выборов публикуются в газетах "Урядовий кур'єр" и "Голос України" не позднее 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
ЦИК
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Чего бабулька в траурном платочке?
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Пoxep всем украинцам, какие именно ypoды их будут иметь следующие несколько лет?
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Терещенко Людмила
Терещенко Людмила
Хряк Шоколадный, Да нет, просто разумные люди посреди лета, во время массовых отпусков и каникул выборы не проводят, ясно же что явка будет низкой. Но нашему Зюзику очень нужно было все это проделать, пока эйфория, сформированная телевизором, у людей не прошла. К осени-то уже все плоды своего выбора президента все увидят, поэтому его слуги уже бы имели плачевный результат. А ведь те, кто продал это посмешище народу рассчитывают захватить полную власть, вот и спешили с выборами.
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