Выборы в Николаеве: появились первые данные экзитпола

Озвучены первые результаты экзитполов по голосованию на выборах мэра Николаева и в городской совет. По результатам местных выборов25 октября 2020 года, главу горсовета не удалось выбрать в первом туре: Александр Сенкевич ("Пропозиція") набрал 40.78% голосов.

Данные обнародованы в эфире "Свободы слова Савика Шустера", а также социологическим агентством Fama.

Выборы мэра Николаева:

1. Александр Сенкевич, "Пропозиція" –40.78%

2. Владислав Чайка, "Опозиційна платформа - За життя" – 26.77%

3. Татьяна Домбровская, "Слуга народу" – 16.81%

4. Николай Круглов, "Наш край" – 7.11%

5. Юрий Гранатуров, "За майбутнє" – 5.23%

6. Александр Садыков, "Миколаєвці" – 3.30%

Выборы в горсовет:

1. "Оппозиційна платформа - За життя" – 26.74%

2. "Пропозиція" – 23.79%

3. "Слуга народа" – 19.62%

4. "Європейська солідарність" – 6.87%

5. "Партия Шария" – 5.48%

6. "Наш край" – 5.37%

Другие партии не смогли преодолеть 5% -барьер.

Как сообщалOBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.